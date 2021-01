BJP Leader Video Viral: उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस की महिला नेता को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बंशीधर भगत के बयान का वीडियो जिसमें वह भाषण के दौरान कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, वह वायरल हो रहा है. उत्तराखंड के भाजपा प्रमुख बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष को ‘बुढ़िया’ कहकर संबोधित किया है. हालांकि, इस बयान पर सियासी बवाल की संभावना को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने माफी मांगी है. Also Read - प्रधानमंत्री मोदी से मिले पंजाब के भाजपा नेता, बोले- किसान आंदोलन में माओवादी घुस आए हैं

समाचार एजेंसी एएनआई ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते नजर आ रहे हैं, ‘हमारी नेता विपक्ष कह रही है कि बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं, अरे बुढ़िया तुझसे क्यों संपर्क करेंगे?’ बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने यह विवादित टिप्पणी की है. Also Read - Bigg Boss 14: घर में होगी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की धाकड़ एंट्री, 'थप्पड़ कांड' से मचाया था तहलका

देखें वीडियो…. Also Read - शादी होते ही आदित्य नारायण ने पत्नी श्वेता को दी धमकी, बोले-भेज दूंगा तुम्हें मायके, देखें मजेदार Viral Video

#WATCH | Our Leader of Opposition said – ‘several MLAs are in touch with me’. Arre budhiya, tujhse kyun sampark karenge (Why will they contact an old lady?): Uttarakhand BJP chief Bansidhar Bhagat (05.01)

Congress leader Indira Hridayesh is Leader of Opposition in state Assembly pic.twitter.com/2QXZxCY8dK

— ANI (@ANI) January 6, 2021