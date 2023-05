कांग्रेस का सनसनीखेज आरोप- मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है भाजपा

कांग्रेस ने देश और कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि भाजपा नेता अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सनसनीखेज आरोप लगाया.

यह सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा इस स्तर तक गिर गई है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करवाना चाहती है. उन्होंने कहा, भाजपा को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है. भाजपा इससे परेशान है. कर्नाटक की जनता कांग्रेस पर अपना पूरा प्यार लुटा रही है और यह बात भाजपा को हजम नहीं हो रही.

उन्होंने कहा, कर्नाटक चुनाव प्रचार में भाजपा को पता चल गया है कि माहौल उनके खिलाफ है. इसलिए अब वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा, यह चित्तापुर से भाजपा के उम्मीदवार की ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो चुका है.