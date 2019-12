कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की ओर जा रहे भाजपा के दो प्रतिनिधिमंडलों को पुलिस ने बुधवार को रोक दिया तथा भाजपा सांसद निशीथ प्रमाणिक और खगेन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद सौमित्र खान के नेतृत्व में जा रहे एक प्रतिनिधिमंडल को भी मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोक दिया गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार मालदा जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश की कोशिश कर रहे प्रमाणिक और मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार दोनों प्रतिनिधिमंडलों को इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते थे. चार दिन तक हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं. विजयवर्गीय को जिले के नबग्राम और मौरग्राम इलाकों में रोक दिया जहां टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे लोगों के समूह ने सड़कें अवरुद्ध कर दी और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें परेशान भी किया और अपशब्द कहे. हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

Kailash Vijayvargiya,National General Secretary of BJP: On my way to Murshidabad, many goons surrounded our car in Navagaon. I’m not allowed to go to a programme that I had to attend. There is an attempt to stop us, on directions of Mamata Banerjee. I condemn this. #WestBengal pic.twitter.com/TG67TuaHoU

