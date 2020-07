नई दिल्ली: बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के विधायक देबेंद्र नाथ रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच की मांग के साथ-साथ राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की. Also Read - West Bengal: MLA की मौत के विरोध में बीजेपी का बंद, सूनी दिख रहीं सड़कें

भाजपा महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने गए प्रतिनिधमंडल ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति कोविंद से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की.

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विजयवर्गीय ने कहा, "हमें वहां की किसी भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं है. हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए." उन्होंने कहा, "साथ ही ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जहां पर जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह सकते. इसलिए इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए. इस संबंध में राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए."

A delegation of BJP leaders comprising Kailash Vijayvargiya, Arvind Menon, Babul Supriyo, Swapan Dasgupta and Raju Bista called on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan: President’s Secretariat pic.twitter.com/yPjYgDsRrs

