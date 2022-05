पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक और बड़ा झटका दिया है. बंगाल के बैरकपुर से पार्टी सांसद अर्जुन सिंह (Arjun Singh) ने बीजेपी (BJP) छोड़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया है. अर्जुन सिंह पार्टी से कुछ समय से असंतुष्ट चल रहे थे. TMC सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हुए हैं.Also Read - 'हमारे लिए जनता सबसे पहले है', पीएम मोदी ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में कटौती के बाद कहा

BJP Lok Sabha MP Arjun Singh joins TMC in the presence of party's general secretary Abhishek Banerjee in Kolkata pic.twitter.com/gDVL5XiHGG

— ANI (@ANI) May 22, 2022