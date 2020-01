नई दिल्ली: देशभर में नागरिकता कानून के खिलाफ व्यापर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. प्रशासन इससे अपने स्तर पूरी तरह निपटने की कोशिश भी कर रही हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद सौमित्रा खान ने एक विवादित बयान दिया है. पश्चिम बंगाल में CAA और NRC का विरोध कर रहे लोगों को खान ने ममता बनर्जी का कुत्ता बताया है. खान ने कहा कि बुद्धिजीवी CAA के खिलाफ है.

BJP MP Soumitra Khan in Basirhat yesterday: The intellectual persons who are being paid by the state govt and are not supporting this (the Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens) are the dogs of Trinamool. pic.twitter.com/MkmWmtSjoG

— ANI (@ANI) January 20, 2020