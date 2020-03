गुवाहाटी: दुनिया भर में कोरोनावायरस अपना कहर बरपा रहा है. कोरोनावायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. इसी बीच भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया ने सोमवार को संक्रमण रोकने के लिए एक विचित्र उपाय का सुझाव दिया है. इसमें उन्होंने कहा कि गोमूत्र और गोबर का इस्तेमाल करके इस घातक बीमारी का इलाज किया जा सकता है.

BJP MLA Suman Haripriya in Assam Assembly, earlier today: I believe gau-mutra (cow-urine) and gobar (cow-dung) could be used to treat coronavirus pic.twitter.com/3RLxR33eaT

— ANI (@ANI) March 2, 2020