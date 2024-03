'संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीटें चाहिए'... BJP सांसद अनंत हेगड़े का बयान, पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण; कांग्रेस का निशाना | VIDEO

BJP MP Anantkumar Hegde Statement: लोकसभा चुनाव 2024 की कवायद के बीच बीजेपी सांसद अनंतकुमार हेगड़े ने ऐसा बयान दिया है, जिस पर हंगामा मच सकता है. बीजेपी सांसद अनंतकुमार हेगड़े ने कहा कि सिर्फ लोकसभा में बहुमत काफी नहीं है. अगर संविधान में बदलाव करने हैं तो राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होगा. इसके लिए 400 सीटों का बीजेपी के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है. BJP सांसद अनंतकुमार हेगड़े के इस बयान के बाद भाजपा ने बयान दिया है. बीजेपी ने कहा कि ये अनंतकुमार हेगड़े की निजी राय है.

कांग्रेस ने संविधान बदला: बीजेपी नेता अनंतकुमार हेगड़े कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं. उनके इस बयान को लेकर काफी हंगामा होने की संभावना है. बीजेपी सांसद अनंतकुमार हेगड़े ने कहा कि “उन्होंने (कांग्रेस) संविधान बदल दिया और पूरे हिंदू समाज पर अत्याचार करने वाले कानून बनाये. अनंतकुमार हेगड़े ने कहा कि अगर ये सब बदलना है तो ये अल्पसंख्यक वोट के साथ नहीं होगा.

लोकसभा में बहुमत पर्याप्त नहीं: अनंतकुमार हेगड़े ने बोले- इस बार पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें 400 से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए. 400 क्यों? हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है. संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए. हम लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है. केवल लोकसभा में बहुमत पर्याप्त नहीं है.”

Karnataka | Uttara Kannada BJP MP Anantkumar Hegde says, “They (Congress) have changed the Constitution and brought laws to oppress the entire Hindu society. If all this is to be changed, it will not happen with this minority vote. Both sides need a 2/3 majority. This time PM… pic.twitter.com/qltT44z9AL

— ANI (@ANI) March 10, 2024