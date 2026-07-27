VIDEO: BJP सांसद धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे संसद, पगड़ी पहनाई... स्वागत में लगे 'धर्मेंद्र प्रधान ज़िंदाबाद' के नारे

केंद्र सरकार सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाना है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 27, 2026, 11:48 AM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (IMAGE- VIDEO SS)
पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (IMAGE- VIDEO SS)

पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार, 27 जुलाई 2026 को जब संसद भवन पहुंचे तो नडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया. सम्मान में धर्मेंद्र प्रधान को पगड़ी पहनाई और “धर्मेंद्र प्रधान ज़िंदाबाद” के नारे लगाते हुए उन्हें अंदर ले गए. इस स्वागत से पार्टी और सरकार का संदेश साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह पार्टी में आज भी वैसी ही है, सम्मान देना ये दिखाता है कि उनकी छवि बनी रहे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए अपने लेटर में साफ कहा था कि वे मानते हैं कि देश का युवा ही इस देश की असली ताकत है. इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र पहली बार सामने आए हैं. आज केंद्र सरकार संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को संसद में पेश करेंगे. यह लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव है.

देखें वीडियो-

और पढ़ें: 'पहले दिन ही इस्तीफा देने को तैयार थे धर्मेंद्र प्रधान...', BJP नेता के दावे से मची सियासी हलचल

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सांसदों का स्थगन प्रस्ताव नोटिस

कई विपक्षी सांसदों ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर किए गए बल प्रयोग पर तत्काल चर्चा की मांग की. यह नोटिस 20 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित बड़े पैमाने पर ‘संसद चलो’ प्रदर्शन के बाद दिए गए हैं. यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया था. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, हिबी ईडन और विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग पर चर्चा की मांग की. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पेलेट गन और शॉक बैटन सहित अत्यधिक और घातक बल का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ के दृष्टि खोने की आशंका भी जताई गई है.

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित अत्यधिक बल प्रयोग पर तत्काल चर्चा की मांग की. Aवहीं, डीएमके सांसद टीआर बालू ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर नीट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित रूप से घातक हथियारों के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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