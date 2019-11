उत्तराखंड: रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. उत्तराखंड के पौड़ी से लोकसभा से सांसद तीरथ सिंह रावत की दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बता दें कि यह घटना सुबह 7.30 बजे की है. वह दिल्ली से देहरादून लौट रहे थे. तभी हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही एक गाड़ी को बचाने के चलते उनकी कार हादसे का शिकार हो गई.

Uttarakhand: BJP MP from Garhwal, Tirath Singh Rawat’s car met with an accident near Bhimgoda-Pant Deep, today. He has been admitted to hospital in Haridwar for injuries sustained in the accident. His condition is stable. pic.twitter.com/n9s1WWDiZh

