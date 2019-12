नई दिल्ली: हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना की कड़ी निंदा करते हुए मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को कहा कि बलात्कारियों को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाए. बता दें कि हेमा मालिनी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब एक दिन पहले ही सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा था कि बलात्कारियों को सार्वजनिक तौर पर पीट-पीट कर मार दिया जाना चाहिए.

इस बारे में पूछे जाने पर हेमा मालिनी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ”हर दिन हम महिलाओं को परेशान किये जाने के बारे में सुनते हैं. मेरा सुझाव है कि दोषियों को स्थायी तौर पर जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए.” उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध में दोषियों के एक बार जेल जाने पर उन्हें बाहर नहीं आने दिया जाना चाहिए.

BJP MP from Mathura, Hema Malini on rape & murder of woman veterinarian in Telangana: Everyday we are hearing these things happening to women, women being harassed. My suggestion is to keep the culprits in jail permanently, once they go in jail they should not be released at all. pic.twitter.com/WvonagkXhk

— ANI (@ANI) December 3, 2019