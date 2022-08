नई दिल्ली: आज कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस (Congress) ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला. कांग्रेस के इस विरोध में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) भी शामिल हुए. और जमकर बवाल के बीच दोनों नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया गया. इसके बाद और अधिक हंगामा हुआ और प्रियंका गांधी बेरिकेंडिंग से कूद गईं. आगे न बढ़ने देने पर वह धरने पर बैठ गईं. राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ ही कई और नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने काले कपड़े पहन रखे थे. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं पर पानी की बौछार भी की गई. बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि जंतर मंतर को छोड़कर पूरी नई दिल्ली इलाके में 144 धारा लागू है. लिहाजा किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर 144 धारा का उलंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.Also Read - राजस्थान में सत्ता में आने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ कांग्रेस का संघर्ष, सरकार बनने के बाद से लगातार सड़कों पर है कांग्रेस

कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी है. हेमा मालिनी ने कहा कि मैं इस प्रदर्शन के लिए कुछ नहीं कहूँगी. हमारी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे कि क्या करना है. कांग्रेस पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है.

I will not comment on the Congress protests over inflation. Our government, PM Modi and Amit Shah will decide what has to be done. They (Congress) aren’t letting the Parliament function: BJP MP Hema Malini pic.twitter.com/HWHNmssQ5w

— ANI (@ANI) August 5, 2022