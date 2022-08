भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को हेलमेट के बाइक चलाना महंगा पड़ गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने मनोज तिवारी का चालान किया है. मनोज तिवारी पर यह जुर्माना ‘हर घर तिरंगा’ रैली (Tiranga Bike Rally) के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने पर लगाया गया है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.चालान जारी होने के बाद मनोज तिवारी का भी रिएक्शन आया है. BJP सांसद ने कहा कि वह जुर्माने का भुगतान करेंगे.Also Read - Taal Thok Ke: पीएम मोदी ने लगाई तिरंगे की लगाई DP, तो राहुल-प्रियंका ने लगाई ‘नेहरू’ की प्रोफाइल पिक्चर | Watch Video

Very Sorry for not wearing helmet today. I will pay the challan @dtptraffic 🙏 .. clear number plate of vehicle is shown in this photo and location was Red Fort.

आप सब से निवेदन है कि बिना हेल्मेट two wheeler नही चलायें #DriveSafe family and friends need you 🙏 pic.twitter.com/MrhEbcwsxZ

— Manoj Tiwari 🇮🇳 (@ManojTiwariMP) August 3, 2022