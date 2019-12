नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि 10वें सिख गुरू गोविंद सिंह के नाबालिग पुत्रों (छोटे साहबजादों) के शहादत दिवस को जवाहरलाल नेहरू की जयंती के स्थान पर ‘बाल दिवस’ घोषित किया जाए. इससे पहले पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने भी पिछले साल इस तरह की मांग उठाई थी.

Delhi BJP President and MP Manoj Tiwari has written to Prime Minister Narendra Modi urging him to declare the

martyrdom day of minor sons of Sikh Guru Gobind Singh as ‘Bal Diwas’, in place of birth anniversary of Former PM Pandit Jawaharlal Nehru. (file pic) pic.twitter.com/tOrddfMJyK

— ANI (@ANI) December 26, 2019