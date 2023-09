मणिपुर का मुद्दा उठाने पर मैं सस्पेंड हुआ, माफियाओं वाली भाषा बोलने वाले BJP सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई: AAP नेता संजय सिंह

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर विपक्षी दल हमलावार हैं. बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) के सांसद दानिश अली (Danish Ali) को संसद में आतंकी, उग्रवादी के साथ ही धर्म को लेकर अपशब्द बोलने वाले रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi party) के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निशाना साधा है.

संजय सिंह ने कहा कि मैंने जब मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर संसद में बात की तो मुझे संसद से निलंबित कर दिया गया. एक ज़रूरी मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद माफियाओं की तरह भाषा संसद में बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की गुंडई है. रमेश बिधूड़ी ने एक सांसद को आतंकी कहा. गुंडों और माफियाओं वाली भाषा का इस्तेमाल किया. दानिश अली का अपमान पूरे विपक्ष के सांसदों का अपमान है. मैंने जब मणिपुर का ज़रूरी मुद्दा उठाया था तो मुझे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है.

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh says, “…They (BJP) are doing hooliganism. The language used by Ramesh Bidhuri inside the House is the language of a goon, mafia. He abused and used terrorist word for a respected MP… The insult of Danish Ali is an insult to all opposition MPs. I… pic.twitter.com/mNmAFLaRE7

