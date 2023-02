Hindi India Hindi

Lucknow to be Renamed? क्या लखनऊ का भी बदल जाएगा नाम? BJP सांसद ने PM मोदी को लिखा खत, दी यह दलील...

Lucknow to be Renamed? भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है. इसके लिए बीजेपी सांसद BJP सांसद संगम लाल गुप्ता (Sangam Lal Gupta) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को खत लिखा है. संगम लाल गुप्ता ने ‘भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने’ के लिए लखनऊ (Lucknow Name Change) का नाम बदलकर ‘लखनपुर’ या ‘लक्ष्मणपुर’ करने का अनुरोध किया है.

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से BJP सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि शहर का नाम पहले ‘त्रेता युग’ में लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था. उन्होंने दावा किया कि नवाब आसफ-उद-दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ट्विटर पर शेयर किये गए पत्र में उन्होंने लिखा, ‘त्रेता युग में लखनऊ को भगवान राम ने अपने भाई और अयोध्या के राजा लक्ष्मण को उपहार में दिया था और शहर को लखनपुर और लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था. गुप्ता ने ट्विटर पर खत शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग भी किया है.

खत में उन्होंने लिखा, ‘उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो स्थानीय मान्यता के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने त्रेता युग में लक्ष्मण जी को भेंट की थी और इस कारण इसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया, लेकिन बाद में 48वीं शताब्दी में नवाब आसफुद्दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया. इसे उसी परंपरा में लखनऊ कहा गया है.

प्रतापगढ़ सांसद ने लिखा, ‘उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने बतौर अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण को भेंट किया था और उसी कारण उसका नाम लखनपुर और लक्ष्मणपुर रखा गया था. लेकिन 18वीं सदी में नवाब आसुफदौला ने उसका नाम बदलकर लखनऊ रख दिया था.’

सांसद ने आगे लिखा, ‘शानदार सांस्कृतिक विरासत के समृद्ध देश में आज हमारी भावी पीढ़ी को अमृत कालखंड में भी लखनऊ के नवाबों की विलासिता और निकम्मेपन की कहानियां सुनाकर उन्हें गुलामी का संकेत देना बिल्कुल ध्यान अनुचित प्रतीत होता है. निकम्मेपन की विलासिता पूर्ण जीवन शैली के कारण ही लॉर्ड डलहौजी ने अवध कार्यक्रम कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनस्थ स्वीकार कर ली थी.’ संगम लाल गुप्ता ने मांग की है कि जब देश अमृत कालखंड में प्रवेश कर चुका है तो गुलामी और विलासिता के प्रतीक लखनऊ के नाम को बदलकर भारत के शानदार सांस्कृतिक विरासत गौरव समिति मर्यादा तथा और उसके प्रतीक लखनपुर या लक्ष्मणपुर नाम से कराए जाने की कृपा की जाए.

