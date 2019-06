नई दिल्ली. सत्रहवीं लोकसभा के लिए हो रहे शपथ ग्रहण के दौरान रोचक मामले भी देखने को मिल रहे हैं. लोकसभा में कुछ सांसदों के शपथ लेने के दौरान सदन में जहां नारे गूंजने लगते हैं, तो कभी कहीं से किसी की शपथ पर आपत्ति उठ जाती है. वहीं, विभिन्न दलों से कई ऐसे उम्मीदवार भी सांसद चुनकर आए हैं, जिनके लिए राजनीति अभी नई है, तो बड़ी संख्या में अनुभवी नेता भी संसद पहुंचे हैं. इन दोनों ही वर्गों के कुछ नेताओं में एक बात की समानता देखने को मिल रही है, वह यह कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान ही वे गलती कर बैठे हैं.

जी हां, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पिछले दो दिन से नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने का क्रम जारी है. इस क्रम में सदन में कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले जब कुछ ‘‘माननीय’’ सदस्यों को दोबारा शपथ लेनी पड़ी. इन सांसदों में बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा के सांसद सन्नी देओल (Sunny Deol) और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सन्नी देओल शामिल हैं. इसके अलावा, एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा की तरफ से देशभक्ति के नारे लगने का मामला भी सामने आया है.

उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से निर्वाचित भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने एक बार शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों से संबंधित रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए. इसी बीच लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने शपथ लेने के दौरान कुछ शब्द गलत पढ़े थे. इसलिए उन्होंने फिर से शपथ ली. इसी तरह फिल्म अभिनेता एवं पंजाब के गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सनी देओल जब मंगलवार को अंग्रेजी में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ‘अपहोल्ड’ शब्द को भूलवश ‘विदहोल्ड’ पढ़ दिया. हालांकि देओल ने अपनी त्रुटि को स्वयं भांपते हुए तत्काल इसे दुरुस्त कर लिया.

Asaduddin Owaisi, AIMIM on ‘Jai Sri Ram’ & ‘Vande Mataram’ slogans being raised in Lok Sabha while he was taking oath as MP: It is good that they remember such things when they see me, I hope they will also remember the constitution and deaths of children in Muzaffarpur. pic.twitter.com/THJN8n8out

