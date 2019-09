ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाओ ने बुधवार को दावा किया कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती अन्जॉ जिले में घुसपैठ की है और वहां एक जलधारा पर पुल का निर्माण किया है. गाओ ने दावा किया कि चीनी सैनिकों ने पिछले महीने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और चगलागम क्षेत्र में कियोमरु नाले पर पुल बनाया था. कुछ स्थानीय युवकों ने मंगलवार को पुल देखा था. वहीं, इस खबर के बाद सेना ने चीनी घुसपैठ से इनकार से किया.

तापिर गाओ ने कहा कि मैकमोहन लाइन चगलगाम से लगभग 100 किमी की दूरी पर है, अब अगर चीन चगलगाम से 25 किमी की दूरी पर एक पुल बनाता है, तो इसका मतलब है कि चीन हमारे क्षेत्र में पहले से ही 60-70 किमी है. मैं सेना या उन लोगों को दोष नहीं देता जो क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं; सड़कें नहीं हैं, वे संभवतः इस क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकते हैं. मुझे सरकार पर भरोसा है. मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे, मैं भी इस पर गौर करूंगा. सड़कें बनाने की जरूरत है.

वहीं, भारतीय सेना के प्रवक्‍ता ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरों को लेकर कहा है कि वहां कोई घुसपैठ नहीं हुई है, जिस इलाके का संदर्भ मीडिया की रिपोर्ट में कुछ इलेक्‍ट्रानिक चैनल्‍स पर आया है. इंडियन आर्मी के प्रवक्‍ता ने कहा कि एक इलाका जहां, अलग-अलग दावे हैं, सैनिक दूसरी तरफ पेट्रोलिंग करते हैं. इसके अलावा भी गर्मियों में नागरिक, शिकारी, दवा तलाशने वाले अक्‍सर यहां घूमते हैं. यहां चीनी सैनिकों या सिविलियन की कोई स्‍थाई मौजूदगी इस इलाके में नहीं है.

Tapir Gao, BJP MP from Arunachal Pradesh: I do not blame Army or those who are patrolling the area; there are no roads how can they possibly access the area. I’m confident of the government. I want govt to look into it, I will also look into this. Roads need to be built. https://t.co/t7aezS5lFq

— ANI (@ANI) September 4, 2019