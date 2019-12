नई दिल्ली: पूर्वी अरुणाचल से भाजपा के सांसद तपीर गाओ ने शुक्रवार को लोकसभा में सुझाव दिया कि लड़कियों को देश के सभी सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाए क्योंकि वे भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

Toady at Parliament during MoUPI-

Under #BetiBachaoBetiPadhao flagship prog of @narendramodi ji why not we give our daughters a platform since childhood by making Co-ed or separate #SainikSchools for girls across country as they are already combat ready in #IAF & Para-forces. pic.twitter.com/McAO8efb6a

— Tapir Gao (@TapirGao) November 29, 2019