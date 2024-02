BJP का राष्ट्रीय अधिवेशन: PM के 370 सीटों के लक्ष्य पर AAP का जवाब- नेता के कहने से कुछ नहीं होगा, लोकतंत्र में लोगों का राज

बीजेपी 2024 का रोडमैप तैयार कर रही है. दिल्ली में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन है. बीजेपी 25 फरवरी से केंद्रीय योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करेगी. पहले दिन भारत मंडपम में मोदी-मोदी और जय श्रीराम के नारे लगे. “मोदी है तो मुमकिन है“ के भी नारे लगे. अधिवेशन में विकसित भारत और श्रीराम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव संभव राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित होने की संभावना है. इस बीच आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 370 सीटों का लक्ष्य रखने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कटाक्ष किया.

प्रियंका कक्कड़ ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने 370 (सीटें) कहा है. लेकिन यह जनता के हाथ में है. यह लोकतंत्र है. लोकतंत्र में जनता का शासन होता है. किसी भी नेता के कहने से कुछ नहीं होगा.”

#WATCH Delhi: On BJP’s National Convention 2024, AAP spokesperson Priyanka Kakkar says, “…Prime Minister Modi has said 370 (seats)…but it is in the hands of the public. This is a democracy and in a democracy, the people rule. Nothing will happen by the words of any leader.”… pic.twitter.com/8Uwd6dRuhq

— ANI (@ANI) February 17, 2024