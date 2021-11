BJP National Executive Committee Meeting LIVE: भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है. दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर ( NDMC Convention Centre) पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गृहमंत्री अमित शाह (Union Home minister Amit Shah), राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP Chief JP Nadda) यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं. इस बैठक में अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.Also Read - UP: CM योगी ने 1.80 करोड़ स्‍टूडेंट के हर अभिभावक को 1100 रुपए ट्रांसफर किए, अखिलेश यादव पर साधा निशाना

लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी होंगे शामिल Also Read - सीएम योगी ने यूपी चुनाव लड़ने को लेकर पहली बार दिया बयान, कहा- जिस सीट से पार्टी...

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज की बैठक केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता शामिल हो रहे हैं. बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी पहुंच चुके हैं. पार्टी महासचिव अर्जुन सिंह ने शनिवार को जानकारी दी थी कि मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे. वहीं भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअल तरीके से बैठक में उपस्थित रहेंगे Also Read - Punjab Polls 2022: नवजोत सिद्धू ने भरी हुंकार, वापस लिया इस्तीफा - चुनाव में इतनी सीटें जीतने का किया दावा

Delhi | BJP National Executive Committee meeting begins with veteran leaders LK Advani and Murli Manohar Joshi attending it virtually. Party president JP Nadda delivers his address to the party leaders. pic.twitter.com/V4C3H5I5ty

— ANI (@ANI) November 7, 2021