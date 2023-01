राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी चुनावों को लेकर चुनाव BJP ने कसी कमर, नड्डा बोले- 'इस साल सभी 9 राज्यों में दर्ज करनी है जीत'

BJP National Executive Meeting: राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने इस साल 9 राज्य में होने वाले निधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया. साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस साल मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने यह बात कही.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नड्डा के भाषण की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में साझा की. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जेपी नड्डा ने कहा, ‘साल 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें 9 राज्यों में चुनाव लड़ना है.’ प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी कार्यकारिणी से आह्वान किया, ‘चुनाव के लिए कमर कस लें, हमें सभी नौ राज्यों में जीत दर्ज करनी है.’