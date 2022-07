BJP National Executive Meeting LIVE Updates: महाराष्ट्र में शिवसना के बागी विधायकों के साथ सरकार बनाने के बाद अब भाजपा अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है. भाजपा का मिशन सत्ता से परिवारवाद को हटाना है. इस मिशन को लेकर तेलंगाना आज से दो दिनों की ये बड़ी बैठक हो रही है. दक्षिणी राज्यों में सत्ता से दूर रही भाजपा 18 साल के बाद हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है. इस बैठक से भाजपा समूचे दक्षिण भारत को नया राजनीतिक संदेश देगी. बता दें कि महाराष्ट्र में हाल में ही हुए बड़े राजनीतिक बदलाव का असर भी भाजपा की इस कार्यकारिणी की बैठक में दिखेगा. पीएम मोदी भी आज से दो दिन हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे.Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा- देश का माहौल अशांत, ऐसे में 'खामोश' राष्ट्रपति नहीं चाहिए

#WATCH | Telangana: Dance performances outside the International Convention Centre in Hyderabad where BJP’s two-day national executive meeting will begin today. pic.twitter.com/JPRwGQodDF

— ANI (@ANI) July 2, 2022