BJP के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक शुरू, PM मोदी भी मौजूद; लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा

नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav) की तैयारियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक यहां स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय (विस्तार) में शुरु हुई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं. यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने उनका स्वागत किया.

संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित अवधि से एक दिन पहले समाप्त होने के अगले ही दिन JP Nadda की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है. सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी के विभिन्न ‘मोर्चों’ और राज्य इकाइयों ने अपनी मौजूदा संगठनात्मक गतिविधियों का ब्योरा साझा किया. उनके मुताबिक, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से इन मोर्चों व राज्य इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, BJP national president JP Nadda and other BJP leaders attend the two-day national office bearers’ meeting of the party at BJP Headquarters in Delhi. pic.twitter.com/RjVfn9KGyO

— ANI (@ANI) December 22, 2023