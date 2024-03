BJP अध्यक्ष JP Nadda ने हिमाचल से राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी, गुजरात से निभाते रहेंगे यह जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने हिमाचल प्रदेश से अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दी है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जेपी नड्डा के इस्तीफे को राज्यसभा अध्यक्ष ने हिमाचल की सीट से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) हालांकि गुजरात से राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे.

BJP National President JP Nadda resigns from his position as Rajya Sabha MP and his resignation has been accepted by Rajya Sabha Chairman pic.twitter.com/Nvr8Pg1pFU

— ANI (@ANI) March 4, 2024