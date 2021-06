Mukul Roy join Again TMC: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय (Mukul Roy) एक बार फिर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) में शामिल हो गए हैं. मुकुल रॉय ने कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की दोबारा सदस्यता ली. मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की. मालूम हो कि मुकुल रॉय (TMC) तृणमूल कांग्रेस के पहले बड़े नेता थे, जिन्होंने बीजेपी (BJP) का दामन थामा था. Also Read - NCP प्रमुख शरद पवार से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, सियासी अटकलें शुरू

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस से BJP में जाने वाले मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ TMC मुख्‍यालय पहुंचे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल भवन पहुंचने के बाद मुकुल रॉय सबसे पहले बिल्डिंग के अपने उस पुराने कमरे में गए जो उन्‍होंने 2017 में छोड़ा और फिर बीजेपी ज्‍वॉइन की थी. एक समय तृणमूल कांग्रेस में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मुकुल रॉय नवंबर 2017 में BJP में शामिल हो गए थे. बीते कुछ दिनों से मुकुल रॉय ने BJP से दूरी बनाई हुई है. Also Read - Jitin Prasada के BJP में शामिल होने पर शिवसेना ने ली चुटकी, कांग्रेस को भी दी यह सलाह...

मुकुल रॉय की घर वापसी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया. ममता बनर्जी ने कहा, ‘मुकुल रॉय का स्वागत करते हैं. वह पार्टी में अहम भूमिका निभाएंगे. वहीं, मुकुल रॉय ने कहा, मैं आज टीएमसी में शामिल हुआ हूं. वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में नहीं रहेगा.’ उन्होंने कहा कि सभी जाने-पहचाने चेहरों को एकबार फिर से देखकर, भाजपा से बाहर निकलकर अच्छा लगता है.

We welcome Mukul Roy. He will play an important role in the Party: West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee pic.twitter.com/2oels5BGnD

— ANI (@ANI) June 11, 2021