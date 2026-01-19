By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BJP New President: कौन हैं नितिन नबीन? BJP ने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानें उनका सफरनामा
Nitin Nabin: बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे ओहदेदार कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं.
Nitin Nabin BJP President: बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे ओहदेदार कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीनियर नेताओं अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मिलकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया. उम्मीद है कि वह मंगलवार, 20 जनवरी को होने वाली औपचारिक प्रक्रिया और घोषणा के बाद पद संभालेंगे.
खबर पर अपडेट जारी है…
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें