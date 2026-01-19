  • Hindi
BJP New President: कौन हैं नितिन नबीन? BJP ने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानें उनका सफरनामा

January 19, 2026
Nitin Nabin BJP President: बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे ओहदेदार कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीनियर नेताओं अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मिलकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया. उम्मीद है कि वह मंगलवार, 20 जनवरी को होने वाली औपचारिक प्रक्रिया और घोषणा के बाद पद संभालेंगे.

