BJP में बड़ा संगठनात्मक बदलाव: युवा चेहरों के साथ RSS का भरोसा, क्या चुनावी मिशन पर फोकस

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में युवा नेतृत्व, अनुभवी चेहरों और RSS पृष्ठभूमि वाले नेताओं का संतुलन नजर आता है. संगठन में ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, युवाओं तक पहुंच और पार्टी की राजनीतिक छवि को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है.

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BJP Organisation Reshuffle: भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में फेरबदल करते हुए ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें अनुभव और नई पीढ़ी दोनों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की उम्र अपेक्षाकृत कम है, ऐसे में संगठन में लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को साथ रखना राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का संतुलन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

नई नियुक्तियों के मायने

नई नियुक्तियों का असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं माना जा रहा. बीजेपी के सामने आने वाले समय में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, युवा मतदाताओं से जुड़ने और अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने का है.

RSS से जुड़े चेहरों पर भी भरोसा

नई टीम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका मिलना सबसे ज्यादा चर्चा में है. राम माधव की राष्ट्रीय संगठन में वापसी को इसी संदर्भ में अहम माना जा रहा है. माधव RSS के प्रमुख चेहरों में रहे हैं और बीजेपी के संगठनात्मक तथा राजनीतिक कामकाज का लंबा अनुभव रखते हैं.

इसी तरह सतीश पूनिया को भी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है. पूनिया को संगठन और संघ से जुड़े काम का अनुभव है. उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी, जहां पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही.

पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों की पृष्ठभूमि भी RSS और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है. इससे संगठन में वैचारिक निरंतरता बनाए रखने का संकेत मिलता है.

पुराने संगठनकर्ताओं को भी बरकरार रखा

नई टीम में सिर्फ नए चेहरों को आगे नहीं बढ़ाया गया है. बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है. इसके अलावा शिवप्रकाश और सौदान सिंह भी संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में बने हुए हैं. यह फैसला बताता है कि बीजेपी संगठन के कामकाज में निरंतरता बनाए रखना चाहती है. चुनावी तैयारियों के बीच लंबे समय से संगठन संभाल रहे नेताओं का अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

युवाओं और अनुभव के बीच संतुलन

बीजेपी की नई टीम में एक तरफ अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया है, तो दूसरी तरफ अनुभवी नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और बिप्लब देब जैसे नेताओं के साथ विनोद तावड़े और अन्य वरिष्ठ संगठनकर्ताओं को शामिल किया गया है.

पार्टी के अंदर इसे संस्थागत अनुभव को सुरक्षित रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. नए नेतृत्व को संगठन चलाने के दौरान पुराने नेताओं के अनुभव और राजनीतिक समझ का फायदा मिल सकता है.

प्रोफेशनल प्रतिनिधित्व पर जोर

नई टीम में बीजेपी ने सामाजिक विविधता के साथ पेशेवर विविधता को भी जगह देने की कोशिश की है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, संगठन में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने अलग-अलग राज्यों और पार्टी के विभिन्न मोर्चों में काम किया है.

नई टीम में प्रोफेसर, डॉक्टर, PhD धारक, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील जैसे पेशेवर क्षेत्रों से आने वाले लोगों की मौजूदगी भी बताई गई है. इसका उद्देश्य संगठन को अलग-अलग वर्गों और पेशेवर समुदायों से जोड़ना हो सकता है.