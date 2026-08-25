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BJP की टीम बदली, अब पीएम मोदी की कैबिनेट का होगा कायाकल्प! युवा, महिला और चुनावों पर फोकस

सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो मोदी कैबिनेट में फेरबदल मंत्रियों की उम्र, महिलाएं, गठबंधन के नए साथी और चुनावी राज्यों जैसे यूपी-पंजाब के समीकरणों पर खास फोकस रहेगा.

Written by: Arun Kumar Edited by: Arun Kumar
Updated: August 25, 2026, 7:32 PM IST
PM Modi Cabinet
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में होगा फेरबदल @IANS
  • फिलहाल मोदी कैबिनेट में 69 मंत्री है, संख्या बढ़कर हो सकती है 81
  • कुछ ने राज्य सभा में कार्यकाल पूरा होने के बाद दिया इस्तीफा
  • कई मंत्रियों को BJP की नई टीम में मिली जगह तो मंत्रिमंडल से छुट्टी संभव
  • NDA गठबंधन में जुड़े हैं कई नए दल तो उन्हें भी मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली मोदी सरकार अब अपने कैबिनेट में फेरबदल पर फोकस कर रही है. पार्टी ने हाल ही में चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई टीम का गठन कर लिया है. अब सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में होने वाले फेरबदल पर टिकी हैं. पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद से उन चेहरों की छु्ट्टी तय हैं, जिनका रिपोर्टकार्ड उम्मीदों से हल्का रहा है और साथ ही उन प्रभावी नेताओं की भी छुट्टी होगी, जिन्हें पार्टी में नई भूमिका मिली है. इसके अलावा कई मंत्रियों की संसदीय पारी खत्म हो गई है उनके स्थान पर भी नए चेहरों का दिखना तय है.

मोदी कैबिनेट में 12 मंत्रियों की जगह खाली

प्रधानमंत्री की मौजूदा मंत्रिपरिषद में उनके समेत कुल 69 सदस्य हैं. संविधान के अनुच्छेद 75 (1A) के तहत मंत्रियों की यह संख्या 81 तक हो सकती है. इसके मुताबिक, पीएम के मंत्रिमंडल में पहले से ही 12 स्थान रिक्त हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही तीसरी सरकार का कार्यकाल करीब-करीब आधा (ढाई साल) पूरा हो चुका है और अब उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर होगा. मीडिया को सूत्रों से जो जानकारियां छनकर मिल रही हैं उनसे साफ है कि पीएम मोदी समेत पार्टी का थिंक टैंक चाहता है कि उन मंत्रियों का भार कम किया जाए, जो सरकार के कई-कई पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं.

और पढ़ें: जाति जनगणना पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने PM मोदी से की सवालों को बदलने की मांग

3 मंत्री हटे, जबकि कुछ को पार्टी में मिली जिम्मेदारी

केंद्र सरकार के नजरिए से देखें तो हाल-फिलहाल में तीन बड़े बदलाव हुए हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर में पेपर लीक और परीक्षा-सुधार की मांग को लेकर जेन-दी आंदोलन हुआ, जिसके चलते सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और राज्य मंत्री (रेल) रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्य सभा में अपना-अपना संसदीय कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा माना जा रहा के पार्टी को मजूबत करने के उद्देश्य से सरकार में शामिल कई चेहरों को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में नई भूमिका और दायित्वों के लिए चुना है. ऐसे में उनके स्थान नए चेहरे दिख सकते हैं.

क्या इन मंत्रियों की होगी छुट्टी!

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी में ट्रेजरर की भूमिका मिली है. इसके अलावा आने वाले कुछ महीनों में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी और सामजिक न्याय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का राज्यसभा में नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है. संभवत: उनका रिप्लेसमेंट भी दिख सकता है. माना जा रहा है कि कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी भी हो सकती है.

युवा, महिला और आगामी चुनावों पर फोकस

ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार जनता और खासतौर से युवा और महिलाओं को खास मैसेज देने का भी प्लान कर रही है.ऐसे में मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रियों की उम्र और महिलाओं पर भी खास फोकस होगा. पीएम मोदी युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा अपनी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं. हाल फिलहाल का राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है. जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद कई राज्यों में छात्र प्रदर्शनों पर हैं और समूचा विपक्ष इन दिनों जेन-जी और जेन-अल्फा के मुद्दों पर राजनीति की नई पिच तैयार करने में जुटा है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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