BJP की कमान युवा हाथों में! 19-20 Jan को चुना जाएगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी-शाह का फुल सपोर्ट, क्या होगा बड़ा बदलाव?
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लंबे समय से समाप्त हो चुका है, और कई बार एक्सटेंशन दिए जाने के बाद अब नया अध्यक्ष चुनने की औपचारिक प्रक्रिया तेज हो गई है. वर्तमान में नितिन नबीन (नितिन नवीन) पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. अब वे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ओर अग्रसर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी 2026 को होगा. 19 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि 20 जनवरी को चुनाव (या निर्विरोध निर्वाचन) के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा होगी. यह प्रक्रिया दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.
ये 10 प्रमुख नेता होंगे प्रस्तावक
नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के कुल 10 प्रमुख नेता प्रस्तावक (proposers) के रूप में शामिल होंगे. इनमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख हैं. नितिन नबीन के नामांकन पत्रों के दो सेट जमा किए जाएंगे. एक बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों द्वारा और दूसरा राष्ट्रीय परिषद सदस्यों द्वारा. यह चुनाव महज औपचारिकता माना जा रहा है, क्योंकि नितिन नबीन को पार्टी और आरएसएस दोनों का समर्थन प्राप्त है. उनके सामने कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए निर्विरोध चुनाव की संभावना है.
कौन हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन बिहार के बैंकिपुर से पांच बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं. इन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा और अन्य पदों पर काम किया है. उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा.पार्टी के अधिकांश राज्यों (29 से अधिक) में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रक्रिया संभव हुई.
जेपी नड्डा के लंबे कार्यकाल के बाद यह पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है, जो 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नया अध्यक्ष संगठन को नई ऊर्जा देगा, खासकर पूर्वी भारत और युवा वर्ग में. यह कदम पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने वाला माना जा रहा है, जहां अनुभव और युवा जोश का संतुलन महत्वपूर्ण होगा.
इस बदलाव से बीजेपी में तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत हो रही है. सब ठीक रहा तो 45 वर्षीय नितिन नबीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.
