नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) का सोमवार को नया अध्यक्ष चुने जाने पर जगत प्रकाश नड्डा यानी जे.पी. नड्डा (J.P Nadda) ने सभी को विश्वास और सहयोग देने को लेकर आभार व्यक्त किया. इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कई शीर्ष नेतृत्वों का उन्हें प्यार मिला है. उन्होंने कहा कि हम नीतियों के तहत संगठन का काम करके आगे बढ़े हैं. नड्डा ने कहा कि मेहनत से भाजपा को और भी आगे बढ़ाना है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नड्डा के नेतृत्व में देश को कुछ नया देंगे. पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता में नकारे गए लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं लेकिन जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है.

कौन हैं जेपी नड्डा

जेपी नड्डा की जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और इसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़ी हैं. नड्डा (59) ने अपने संरक्षक और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्थान लिया है. नड्डा अभी तक भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष थे. भाजपा नेताओं का मानना है कि नड्डा ने अपनी सहजता और संगठनात्मक कौशल के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने की कोशिश की. वह हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जहां से लोकसभा की 543 सीटों में से केवल चार सीटें हैं. इसके बाद भी वह 2014 की मोदी सरकार में मंत्री रहे. वह पर्यावरण, स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय संभाल चुके हैं.

Newly elected BJP President #JPNadda : A simple worker like me, who didn’t have a political background, who hails from a remote place in Himachal Pradesh – if someone like me is being given this responsibility then it is the speciality of BJP and it is possible only in BJP. pic.twitter.com/wV5VO78Xen

