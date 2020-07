नई दिल्ली: भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को केरल के कासरगोड में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया. पार्टी ने इस कार्यालय परिसर का नाम ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंदिर’ रखा है. नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से डिजिटल माध्यम से इस कार्यालय का उद्घाटन किया. इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा महासचिव (संगठन) बी एल संतोष भी उपस्थित थे. Also Read - Kerala gold smuggling case: NIA आज स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को कोर्ट में करेगी पेश

उधर, कासरगोड में केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेन्द्र सहित प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे. नड्डा ने इस मौके पर कहा, ''मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि डिजिटल माध्यम से मुझे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने का मौका मिला. केरल शक्ति और भक्ति के लिए जाना जाता है.

केरल के लोगों की उद्यमिता क्षमता को हम सब जानते हैं. हम ये भी जानते हैं कि केरल के लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है.’’ उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सिर्फ कासरगोड ही नहीं, बल्कि पूरे केरल में भाजपा का कमल खिलेगा.

Prime Minister Narendra Modi has an emotional bonding with Kerala. When the Puttingal temple accident took place in Kollam, PM Modi reached within 8-10 hours and he did not go alone but with a team of best doctors: JP Nadda, BJP President https://t.co/9wVprKc8Dn pic.twitter.com/nht5x6ii0m

— ANI (@ANI) July 12, 2020