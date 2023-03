Rahul Gandhi Cambridge Row: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए कथित तौर पर विवादित भाषण पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी निर्वाचित बहुमत वाली सरकार और 130 करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहे हैं. यह देशद्रोहियों को मजबूत नहीं तो क्या है? विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए. इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है?

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन चुकी है. राहुल गांधी अब इस राष्ट्रविरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं. ऐसे समय में जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और यहां जी20 की बैठकें हो रही हैं, राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं. नड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है. जनता द्वारा बार-बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देशविरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं.