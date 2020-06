नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए कई करोड़ डॉलर हासिल करने का आरोप लगाया है. बीजेपी का दावा है कि इतनी बड़ी राशि कांग्रेस ने 2005-2006 में ली थी. राशि चीन के लोगों से भी ली गई थी. चीनी दूतावास से भी रकम ली गई है. Also Read - दिल्ली के 3 हज़ार होटलों में अब चीनी नागरिकों की नो इंट्री, 20 जवानों के शहीद होने पर लिया बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर ये पैसा कहाँ गया और इसका क्या किया गया. क्या इसकी परमीशन सरकार से ली गई थी? क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के इस तरह से पैसे नहीं लिए जा सकते हैं. Also Read - आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने कहा- लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को देश कभी नहीं भूल पाएगा

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हो रही मध्य प्रदेश जनसंवाद रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसे लेकर निशाना साधा. नड्डा ने कहा कि चीन और कांग्रेस के रिश्तों का यही रहस्य है. मुझे इस पूरे मामले को लेकर हैरत हो रही है. Also Read - अमित शाह का कांग्रेस पर हमला- सत्ता में बने रहने की परिवार की लालच के कारण लगा आपातकाल

I am amazed that the Rajiv Gandhi Foundation received 3 hundred thousand USD from the People’s Republic of China & the Chinese Embassy in 2005-06. This is the secret relation of Congress & China: BJP president JP Nadda during Madhya Pradesh Jan Samvad Rally via video conferencing pic.twitter.com/ArA513D0Xr

