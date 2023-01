BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा

JP Nadda, BJP`S national president, Delhi, : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP`S national president) जेपी नड्डा (JP Nadda)का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है. बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में चल पार्टी की कार्यकारणी की मीटिंग के दूसरे दिन आज मंगलवार को की है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारणी ने आज प्रस्ताव किया है. राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा है और सभी भाजपा के सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है. जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है.