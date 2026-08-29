BJP के तीन सांसदों को अध्यक्ष नितिन नवीन से पड़ी झाड़, पूछा- सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में क्यों गए?

भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के 3 सांसद सिख विरोधी दंगों में दोषी और दिवंगत कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे. जानकारी मिलने पर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्हें झाड़ पड़ी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/bjp-president-nitin-nabin-ask-questions-to-three-mps-from-delhi-who-attend-sajjan-kumars-condolences-ceremony-8512378/ Copy

नितिन नवीन, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष @IANS

हाल ही में सिख दंगों में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का हुआ निधन

सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए BJP के 3 सांसद

BJP नेता और सिख दंगा पीड़ितों के वकील HS फूलका इस पर भड़के

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इन तीनों सांसदों की ली क्लास

सिख विरोध दंगों के दोषी और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की हाल ही में मौत हो गई. उनके लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन सांसद शामिल हो गए. इस पर सिख दंगों के पीड़ित दुखी हैं.पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों सांसदों की क्लास लगाई है और खबरें हैं उन्हें इस पर झाड़ भी लगी है. बीजेपी के जो 3 सांसद इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे वे हैं रामवीर सिंह बिधुड़ी, कमलजीत सहरावत और योगेंद्र चंदौलिया.

सांसदों के खिलाफ BJP में उठी आवाज

इन तीनों सांसदों के शामिल होने के खबरें जैसे ही आईं तो इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सिख दंगा पीड़ितों के वकील रहे एचएस फुल्का ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसके विरोध में एक्स हैंडल पर लिखकर विरोध जताया. इस बीच खबरें हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिल्ली के इन तीनों सांसदों को फटकार लगाई है. फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि क्या पार्टी की ओर से इन तीनों नेताओं पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी या नहीं.

Strongly condemn visit of 3 MP’s Kamaljeet Sehrawat, Ramvir Singh Bidhuri and Yogender Chandolia to mass murderer Sajjan Kumar’s residence to offer condolences on his death. This when #BJP has always supported our quest for justice against this culprits and supported us in… — H S Phoolka (@hsphoolka) August 28, 2026

HS फूलका बोले- दंगा पीड़ितों से हो सहानुभूति

उन्होंने लिखा, ‘मैं BJP के 3 सांसदों कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंहसज्जन बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया के उस दौरे की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें वे हत्यारे सज्जन कुमार की मौत पर शोक जताने के लिए उसके घर पर पहुंचे. यह तब हुआ है, जब BJP ने हमेशा इन दोषियों के खिलाफ न्याय की हमारी लड़ाई का समर्थन किया है और यह सुनिश्चित करने में हमारा साथ दिया है कि वह जेल में ही रहे. सहानुभूति तो पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति होनी चाहिए, जिनमें से आज भी कई लोग उन दिनों के खौफनाक मंजर को जी रहे हैं. मैं इन तीनों सांसदों के बहिष्कार की मांग करता हूं.’

जेल में सजा काट रहे थे सज्जन कुमार

बता दें सज्जन कुमार की बीते 20 अगस्त 2026 को मौत हो गई थी. वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, वहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफरदरजंग हॉस्पिटल लाया जा रहा था इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. वह 80 वर्ष के थे. वह सिख दंगों से जुड़े कई मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे.