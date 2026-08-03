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हम आत्ममंथन करेंगे... बांकीपुर में हार पर बोले BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, जानें किसने क्या कहा

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है. करीब तीन दशक से BJP का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर जीत दर्ज कर जन सुराज को पहली बड़ी चुनावी सफलता मिली है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 3, 2026, 10:42 PM IST
हम आत्ममंथन करेंगे... बांकीपुर में हार पर बोले BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, जानें किसने क्या कहा
नितिन नवीन 20 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. (ANI)

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीटों 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान सोमवार (3 अगस्त) को हुआ. बिहार की बांकीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है. BJP का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर चुनावी रणनीतिकार से उम्मीदवार बने प्रशांत किशोर ने बंपर जीत हासिल की है. ये सीट BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन की सीट थी. राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी. नितिन लगातार 5 बार से इस सीट से विधायक रहे थे. PK की इस जीत पर राजनीतिक दलों और नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं. अपनी सीट खोने के बाद BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्ममंथन की बात कही है. आइए जानते हैं उपचुनाव के नतीजों पर किसने क्या कहा:-

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने X पर पोस्ट किया, ” आज तीन विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं. गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार. इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई. बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ. हम इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे. नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे.”

और पढ़ें: 'भगवान को नचाने वाले खुद नाच गए...' उपचुनाव नतीजों को लेकर BJP पर अखिलेश यादव का तंज

सम्राट चौधरी

बिहार के CM सम्राट चौधरी ने लिखा, “लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है. मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं.”

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने दो पोस्ट किए. पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, “जिन्होंने अहंकार में भगवान को नचाने की कोशिश की, आज भगवान ने उन्हें ही अपनी धुन पर नचा दिया. सत्ता के घमंड में चूर लोगों को जनता ने करारा जवाब दिया है.”अखिलेश यादव का यह बयान उस चुनावी रैली के संदर्भ में आया, जिसमें BJP उम्मीदवार नितिन नवीन के समर्थन में एक व्यक्ति हनुमान के वेश में नजर आया था.

अखिलेश ने दूसरे पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा- “भाजपा की हालत ख़राब होने वाली है , भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गया ! सुनो चंदा चोरों अब तुम्हारा अंत आ गया हैं !!”

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. सरावगी ने कहा, “बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया है. आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा. बांकीपुर के लोग हमारे हैं. किस वजह से हमें कम मत मिले, इसकी समीक्षा हम करेंगे. प्रशांत किशोर को जीत की बधाई देता हूं.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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