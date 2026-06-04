राज्यसभा में ताकत बढ़ाने की तैयारी! BJP ने उतारे बड़े चेहरे, इन राज्यों से घोषित किए उम्मीदवार

BJP Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले बीजेपी ने 6 राज्यों और ओडिशा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्रीय चेहरों पर भरोसा जताते हुए उच्च सदन में अपनी स्थिति और मजबूत करने की रणनीति बनाई है.

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BJP Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियों को तेज करते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने अलग-अलग राज्यों से कई अनुभवी नेताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को मौका देकर साफ संकेत दिया है कि उसका फोकस केवल मौजूदा सीटें बचाने पर नहीं, बल्कि उच्च सदन में अपनी पकड़ को और मजबूत करने पर भी है.

गुरुवार (4 जून) को जारी लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से संगठन और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है. उनके साथ राज्य से राजनीश अग्रवाल को भी टिकट मिला है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठन में लंबे अनुभव रखने वाले नेताओं को राज्यसभा भेजकर पार्टी संसद में अपनी रणनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है.

पूर्वोत्तर भारत पर भी बीजेपी (BJP) ने विशेष ध्यान दिया है. अरुणाचल प्रदेश से ताई टागक और मणिपुर से ए. शारदा देवी को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व देने का संदेश दिया है. इससे ये भी संकेत मिलता है कि बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने के प्रयास में है.

चार उम्मीदवारों पर दांव

गुजरात में पार्टी ने चार उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. इनमें राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया शामिल हैं. गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां पार्टी के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है. इसी तरह राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है. सतीश पूनिया का नाम सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

ओडिशा में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने देबाशीष सामंतराय को उम्मीदवार बनाया है. सामंतराय हाल ही में बीजू जनता दल (BJD) छोड़कर बीजेपी के करीब आए थे. ऐसे में उनका उम्मीदवार बनाया जाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे बीजेपी ने ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि वो ओडिशा में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए नए समीकरण बनाने को तैयार है.

उम्मीदवारों की जीत की संभावना

राजनीतिक की समझ रखने वालों के अनुसार जिन राज्यों से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वहां बीजेपी या उसके सहयोगियों की स्थिति काफी मजबूत है. ऐसे में ज्यादातर उम्मीदवारों की जीत की संभावना बेहद ज्यादा मानी जा रही है. यही वजह है कि पार्टी इस चुनाव को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संसद के उच्च सदन में अपनी संख्या बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रही है.

18 जून को होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों में देश के 10 राज्यों की 24 सीटों पर मतदान होना है. इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की दो सीटों पर उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे. चुनावी गणित को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि वह न केवल अपनी मौजूदा स्थिति बरकरार रखेगी, बल्कि कुछ अतिरिक्त सीटें हासिल कर संसद में अपनी प्रभावशीलता भी बढ़ाएगी.