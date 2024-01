केंद्र ने बनाया राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान, BJP शासित राज्यों के CM करेंगे रामलला के दर्शन

अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम मंदिर को 23 जनवरी से आम जनता के लिए खोल दिया गया है. आम जनता के लिए मंदिर खुलने के बाद दोनों दिन भक्तों की बेहद भीड़ रही. भक्तों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की ओर से काफी इंतजाम किए गए. अब बीजेपी की ओर से बड़ी खबर आ रही है. सूचना आई है कि बीजेपी शासित राज्यों के CM करेंगे अलग-अलग तरीखों में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे. बीजेपी शासित राज्यों के CM अपने कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे. जानिए किस राज्या के CM कब जाएंगे.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On the second day after the Pran Pratishtha, devotees gather in huge numbers at Rampath to have darshan of Shri Ram Lalla pic.twitter.com/JASRLykuWE

— ANI (@ANI) January 24, 2024