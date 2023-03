राहुल गांधी के मंच पर पाकिस्तानी मुनीर, भाजपा ने पूछा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है?'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है. इस दौरान जब वह मंच पर थे, ठीक उसी समय कथित तौर पर एक पाकिस्तानी व्यक्ति मंच पर ही मौजूद था. ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा है कि जिस मंच से राहुल गांधी भारत को बुरा-भला कह रहे थे, उसी मच पर पाकिस्तानी मौजूद था… ये रिश्ता क्या कहलाता है?

दरअसल राहुल गांधी ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मंच से भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे. भाजपा नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें पाकिस्तानी व्यक्ति राहुल गांधी के ठीक पीछे उसी मंच पर मौजूद था. शहजाद ने कहा, ‘राहुल गांधी न सिर्फ भारत में विदेशी दखल की मांग कर रहे हैं और विदेशी धरती से हमारे देश की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं. बल्कि अब इसे देखिए! कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए.’

बता दें कि राहुल गांधी के साथ मंच पर जो व्यक्ति मौजूद था वह कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रो-वाइस चांसलर और कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेचजी एंड पॉलिसी कमाल मुनीर हैं. मुनीर ने ही कांब्रिज यूनिवर्सिटी के एमबीए छात्रों से कांग्रेस नेता को यह कहते हुए मिलाया था कि वह वैश्विक नेताओं में शामिल हैं.