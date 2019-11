नई दिल्ली: सबरीमाला मामले को बड़ी पीठ को भेजे जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बीच भाजपा ने गुरूवार को केरल सरकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले में केरल सरकार को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहने के अलावा और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एल संतोष ने सबरीमला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले को सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेजने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि यह श्रद्धालुओं के अधिकारों एवं उनकी आस्था की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है.

#Sabarimala issue referred to larger bench … Welcome decision of SC in the direction of protecting rights of devotees & upholding faith … It was never a matter of fundamental rights .. It was a matter of age old tradition accepted by society .. @BJP4Keralam

— B L Santhosh (@blsanthosh) November 14, 2019