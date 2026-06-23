'कांग्रेस के दुष्प्रचार को जनता देगी जवाब...', CM मोहन यादव पर लगे आरोपों पर BJP का तीखा पलटवार

मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे जमीन से जुड़ें आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस तथ्यहीन आरोप लगाकर भ्रम फैला रही है.

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CM Mohan Yadav

बीजेपी ने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया

जमीन रिकॉर्ड में बदलाव नहीं हुआ

रिश्तेदारों से संबंध होने का खंडन किया

कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर लगाए गए आरोपों पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगाकर जनता के बीच गलत संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है. पार्टी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए यह विवाद खड़ा किया गया है.

हेमंत खंडेलवाल ने रखा बीजेपी का पक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस के सामने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जमीन से जुड़ी जानकारी पहले से सार्वजनिक है. साल 2023 में नामांकन के दौरान जो जमीन उनके नाम दर्ज थी, साल 2026 में भी उतनी ही है. इसी तरह उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर दर्ज जमीन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

जमीन और कंपनी को लेकर दिए गए जवाब

बीजेपी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिनमें एक कंपनी और जमीन के सौदों का जिक्र किया गया था. पार्टी के अनुसार जिस सिद्धि विनायक कंपनी का नाम लिया गया है, उसमें डॉ. मोहन यादव साल 2017 में ही डायरेक्टर पद छोड़ चुके थे. पार्टी का कहना है कि कंपनी की जमीन में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जिसे गलत तरीके से जोड़ा जा सके. बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव के नाम दर्ज जमीन में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बदलाव नहीं आया. पार्टी ने कहा कि परिवार से जुड़े सभी तथ्य रिकॉर्ड में मौजूद हैं और उन्हें आसानी से जांचा जा सकता है.

रिश्तेदारों को लेकर भी आरोपों का खंडन

बीजेपी ने उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का नाम शामिल किया गया था. हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उनका अपना अलग अस्तित्व है और मुख्यमंत्री या उनके परिवार का उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि आरोपों में बताए गए कई तथ्य गलत हैं. पार्टी के अनुसार संबंधित लोग भी जल्द अपनी बात सामने रखेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम उठा सकते हैं. बीजेपी का कहना है कि बिना सबूत किसी का नाम जोड़ना सही नहीं है.

कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों, उद्योग और विकास से जुड़े कई कामों को आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस उनके कामों का मुकाबला नहीं कर पा रही है और इसलिए आरोपों का सहारा ले रही है. खंडेलवाल ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को कमजोर करने की कोशिश पहले भी की जाती रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता सच को समझती है और ऐसे राजनीतिक आरोपों का जवाब समय आने पर देगी.