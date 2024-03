Arunachal Pradesh Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी 60 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की. मुख्यमंत्री पेमा खांडू मुक्तो सीट से चुनाव लड़ेंगे.

BJP releases its list of candidates for the upcoming Arunachal Pradesh elections

CM Pema Khandu to contest from Mukto (ST) Assembly seat. pic.twitter.com/YvazdN7f1z

