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फ्री LPG, 3000 रुपये पेंशन, मुफ्त पानी... केरल में बीजेपी का बड़ा चुनावी दांव, किए कई बड़े वादे

केरल चुनाव से पहले BJP ने बड़ा घोषणा पत्र जारी किया है. इसमें महिलाओं और बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन, गरीब परिवारों को साल में दो मुफ्त LPG सिलेंडर और हर घर को 20,000 लीटर पानी देने का वादा किया गया है.

Published date india.com Published: March 31, 2026 4:05 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
फ्री LPG, 3000 रुपये पेंशन, मुफ्त पानी... केरल में बीजेपी का बड़ा चुनावी दांव, किए कई बड़े वादे

Kerala BJP Manifesto: केरल विधानसभा चुनाव 2026 (Kerala Assembly Elections) को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच बीजेपी (BJP) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में पार्टी ने आम जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाले कई बड़े वादे किए हैं, जिनमें मुफ्त LPG सिलेंडर, मासिक पेंशन और पानी की सुविधा प्रमुख हैं.

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं पेश की हैं. पार्टी ने वादा किया है कि जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. ये कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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