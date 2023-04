कर्नाटक चुनाव के लिए BJP ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव | देखें पूरी LIST

Karnataka Election BJP LIST: कर्नाटक चुनाव के लिए BJP ने बुधवार देर रात 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. पार्टी ने एक दिन पहले ही 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 52 नए चेहरों को टिकट दिया गया था. हाल ही में BJP में शामिल हुए कांग्रेस नेता नागराज छब्बी (Nagaraja Chabbi) कलघाटगी सीट (Kalghatgi Seat) से चुनाव लड़ेंगे.

मालूम हो कि कर्नाटक में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू होगी. राज्य में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है. कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही BJP ने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कम से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है.