Oxygen Shortage in Goa: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने आज मंगलवार को राज्य के टॉप हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज (Goa Medical College) के कोविड-19 वार्ड (COVID-19 Ward) का दौरा किया. यहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद कहा कि गोवा के अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen Shortage in Goa Hospitals) की कमी है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कमी इसलिए होती है क्योंकि सिलेंडर समय पर मरीजों तक नहीं पहुंच पाते हैं. सावंत ने ये भी कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति प्रक्रिया को एक दिन में सुव्यवस्थित किया जाएगा.

सावंत ने कोविड-19 वार्ड का दौरा करने के बाद कहा, 'मैंने (कोविड वार्ड के अंदर) व्यवस्था और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को देखा और यह भी देखा कि मृत्यु क्यों हो रही है (ऑक्सीजन की कमी के कारण). डॉक्टर 100 फीसदी काम कर रहे हैं. डॉक्टर बहुत प्रयास कर रहे हैं. मरीजों ने कहा कि डॉक्टर उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं.'

सावंत ने कहा कि सिलिंडर लेने के लिए समय महत्वपूर्ण है. हमारे पास 100 फीसदी ऑक्सीजन है लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कि हम रोगियों को समय पर ऑक्सीजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं. हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन अगर सिलेंडर समय पर नहीं दिया जाता है तो ऑक्सीजन (स्टॉक) होने का कोई मतलब नहीं है.

अपनी कोविड-19 वार्ड यात्रा के दौरान मरीजों के रिश्तेदारों ने मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन की कमी के बारे में शिकायत की, खासकर रात में, मरीजों को परेशानी होती है. सावंत ने कहा कि इस समस्या को एक दिन में हल किया जाएगा और मंगलवार को विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सावंत ने संकट के समय अपनी सरकार, विशेषकर उनके नेतृत्व की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. सावंत ने कहा कि लोगों ने कहा है कि हमने इस तरह का सीएम नहीं देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब इस तरह की महामारी सामने आई है. सावंत ने यह भी कहा कि वह कोविड वार्ड का दौरा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री है. (आईएएनएस इनपुट सहित)