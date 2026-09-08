BJP नेता का फोटो शेयर कर फंस गए CJP के सौरव दास, दर्ज हुआ 2 करोड़ रुपये के मानहानि का केस

विवादित ग्राफिक में गौरव भाटिया की तस्वीर और नाम के साथ एक बयान प्रकाशित किया गया था. पोस्ट में स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भाटिया के हवाले से दिखाई गई थी.

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BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (L) और कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास (R)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल इस मामले में CJP के को-कंवीनर सौरव दास, फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका को प्रतिवादी बनाया गया है. इस मामले की सुनवाई बुधवार (9 सितंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली है.

पूरा विवाद सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक कथित AI-जनरेटेड तस्वीर को लेकर है. सौरव दास ने अपने X अकाउंट पर एक ग्राफिक शेयर किया था. इसमें गौरव भाटिया के नाम से एक बयान लिखा था. इसमें दावा किया गया था कि भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को ‘दिमागी नक्सल’ और ‘जातिवादी’ बताया है.

भाटिया ने रखी थी सशर्त माफी की मांग

भाटिया ने इस पोस्ट को फर्जी बताते हुए इसका खंडन किया. उन्होंने सौरव दास से पोस्ट हटाने और 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था. इसके बाद सौरव दास ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन भाटिया के मुताबिक उन्होंने बिना शर्त माफी नहीं मांगी.

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पोस्ट डिलीट हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ

पोस्ट हटाए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि पोस्ट को हटाने में 83 मिनट लगे, लेकिन बिना शर्त माफी अभी तक नहीं मांगी गई. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अब भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि AI से तैयार किए गए फर्जी ग्राफिक को सोशल मीडिया पर शेयर और प्रसारित करके उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.

भाटिया बोले- अब सोशल मीडिया ट्रायल नहीं, कोर्ट में होगी लड़ाई

मुकदमा दायर करने के बाद गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. उन्होंने कहा कि जब आरोप अपनी सीमा पार करते हैं, तो कानून अपनी भूमिका निभाता है. उन्होंने साफ किया कि अब यह मामला सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बजाय अदालत में तथ्यों और सबूतों के आधार पर तय होगा. भाटिया ने कहा कि इस मामले में ‘ना कोई सोशल मीडिया ट्रायल, ना बयानों की जंग’, बल्कि तथ्य, सबूत और कानून का राज होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सच की परीक्षा अदालत में होगी.

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