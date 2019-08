नई दिल्ली. सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) भाजपा की एक ऐसी हस्ती थीं जिन्होंने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाई, बल्कि उन्हें ‘जन मंत्री’ कहा जाता था. इतना ही नहीं वह जब विदेश मंत्री बनीं तो उन्होंने आम आदमी को विदेश मंत्रालय से जोड़ दिया. वह सिर्फ एक ट्वीट पर विदेश में फंसे किसी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थीं. उऩकी लोकप्रियता ही थी, जिसकी वजह से उनके निधन पर सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेश के कई प्रमुख नेताओं ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है.

आम लोग और राजनेता उनकी भाषण कला को पसंद करते थे. वह जब संसद में बोलती थीं तो सदस्य उन्हें गंभीरता के साथ सुनते थे. देश और अपनी पार्टी से उनका जुड़ाव अद्भुत था. इसीलिए निधन से कुछ घंटे पहले भी पार्टी और इसकी विचारधारा के प्रति स्वराज का लगाव दिखा. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर बधाई दी. स्वराज की तारीफ हर राजनीतिक दल के लोग करते थे. यह ‘मृत्यु’ का आभास था या कुछ और कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘‘अपने जीवनकाल में मैं इस दिन को देखने का इंतजार कर रही थी.’’ इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद हृदय गति रुक जाने से यहां स्थित एम्स में उनका निधन हो गया. वह 67 साल की थीं.

Delhi: TMC MP Derek O’Brien and Nobel Laureate Kailash Satyarthi pay last respect to former External Affairs Minister & BJP leader #SushmaSwaraj , at her residence. She passed away last night due to cardiac arrest. pic.twitter.com/wp6k7oeMV2

मंगलवार की देर रात जब देश को अपने इस लोकप्रिय नेता के निधन की खबर मिली, तो पूरा देश गमगीन हो गया. सहसा यह भरोसा करना मुश्किल था कि 67 साल की अवस्था में ही सुषमा स्वराज ने यह नश्वर दुनिया त्याग दी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सूत्रों ने बताया कि स्वराज को रात करीब साढ़े नौ बजे यहां अस्पताल लाया गया और उन्हें सीधे आपातकालीन वॉर्ड में ले जाया गया. एम्स के चिकित्सकों ने बताया कि हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पार्थिव देह बुधवार को तीन घंटे के लिए भाजपा मुख्यालय में रखी जाएगी जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा. सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे होगा.

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन, पीएम मोदी ने कहा- राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत

वर्ष 2016 में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. इस बार वह मोदी सरकार का हिस्सा नहीं थीं और विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर को उनकी जगह मिली. उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था. उनकी छवि एक ऐसे विदेश मंत्री के रूप में बन गई थी जो सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिलते ही विदेश में फंसे किसी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थीं. वह इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री थीं. स्वराज को हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का श्रेय भी मिला था. इसके साथ ही दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता होने का श्रेय भी सुषमा स्वराज को जाता है.

PM of Nepal, KP Sharma Oli: Deeply shocked to learn of the passing away of #SushmaSwaraj, a senior political leader of India&former External Affairs Minister. Heartfelt condolences&deepest sympathies to the Govt&people of India as well as to the bereaved family members.(file pic) pic.twitter.com/wrXnxuoAqN

