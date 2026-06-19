कोलकाता एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, अभिषेक बनर्जी की एंट्री से पहले TMC-BJP समर्थकों में चले लात-घूंसे, VIDEO

कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामा तब हुआ, जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले थे. उनके आने से पहले ही एयरपोर्ट के अराइवल गेट के पास TMC और BJP के समर्थक आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि BJP समर्थक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे.

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TMC कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे. (ANI)

TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI में हुआ विलय.

बागी सांसदों ने TMC के नाम और निशान पर किया दावा.

लोकसभा स्पीकर को 20 याचिकाएं देकर आए अभिषेक.

80 में से 58 विधायकों ने भी बना लिया अपना गुट.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी शायद अब तक के सबसे बुरे राजनीतिक दौर का सामना कर रही हैं. पार्टी में विधायकों और सांसदों का साथ छूटा है. अभिषेक बनर्जी पर हमले भी हो गए हैं. वो ED की जांच का सामना भी कर रहे हैं. एक मामले में तो बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ FIR तक दर्ज हो चुकी है. इसी बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पर TMC और BJP समर्थकों के बीच मारपीट की घटना भी हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

न्यूज एजेंसी ANI ने कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले हुए हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो शेयर किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, TMC और BJP समर्थकों के बीच शुक्रवार (19 जून) की देर रात कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर झगड़ा हो गया. दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच इस दौरान जमकर लात-घूसे भी चले. पुलिस ने किसी तरह मामले को कंट्रोल किया.

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#WATCH | West Bengal | Chaos erupts at Kolkata Airport as Abhishek Banerjee is reportedly expected to arrive here from Delhi pic.twitter.com/8e1aOxGeT0 — ANI (@ANI) June 19, 2026

रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामा तब हुआ, जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचने वाले थे. उनके आने से पहले ही एयरपोर्ट के अराइवल गेट के पास TMC और BJP के समर्थक आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि BJP समर्थक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे.

#WATCH | Kolkata | Union Minister Sukanta Majumdar says, “I appeal to the people to maintain peace and have faith in the law. Don’t take the law into your hands…” https://t.co/Rz210OpMPj pic.twitter.com/EqzDzDFm8r — ANI (@ANI) June 19, 2026

TMC के कार्यकर्ता क्या बोले?

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, TMC कार्यकर्ता विजॉय धारा ने कहा, “पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले के इरादे से ये BJP के समर्थक आए थे. उन्होंने TMC कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की.” विजॉय धारा का दावा है कि उनके हाथों में अंडे थे और बाद में उन्होंने हथियार भी निकाले. उन्होंने सवाल उठाया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हथियार अंदर कैसे पहुंचे.

#WATCH | Kolkata | A supporter of Abhishek Banerjee says, “We have come here to receive Abhishek Banerjee, when a person from BJP came here, followed by some boys with eggs in their hands. We requested them not to initiate this culture, they said we taught them this… They… https://t.co/Rz210OpMPj pic.twitter.com/co0EPDNJKf — ANI (@ANI) June 19, 2026

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बागी सांसदों के लेटर पर स्पीकर बिरला से मिलने गए थे अभिषेक बनर्जी

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) में मची सियासी भगदड़ के बाद अब तक 58 विधायक और 20 सांसद अलग गुट बना चुके हैं. इसी बात को लेकर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने दिल्ली गए हुए थे. अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि जो सांसद पार्टी के खिलाफ जाकर नई पार्टी बनाने या दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए. उन्होंने स्पीकर को 20 ऐसे सांसदों के खिलाफ शिकायत सौंपी है.

TMC के 20 बागी सांसदों का NCPI में हुआ विलय

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने सोमवार (15 जून 2026) को त्रिपुरा की एक भूली-बिसराई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय कर लिया. TMC सांसदों ने ममता बनर्जी से बगावत के बाद NDA की सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया था. NCPI संसद में NDA को सपोर्ट करती है. 3 साल पहले 2023 में बंगाल के उत्तिया कुंडू और शेउली कुंडू नाम के कपल ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी थी. NCPI के डॉक्यूमेंट्स में उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं. पत्नी शेउली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है.

TMC के कौन कौन से सांसद NCPI में हुए शामिल?

अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद) खलीलुर रहमान (जंगीपुर) डॉ. शर्मिला सरकार (बर्दमान पूर्ब) पार्थ भौमिक (बैरकपुर) असित कुमार मल (बोलपुर) सायोनी घोष (जादवपुर) जून मालिया (मेदिनीपुर) माला रॉय (कोलकाता दक्षिण) शताब्दी रॉय (बीरभूम) सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) काकोली घोष दस्तीकर (बारासात) बापी हलदर (मथुरापुर) युसूफ पठान (बहरामपुर) मिताली बाग (आरामबाग) अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा) रचना बनर्जी (हुगली) दीपक अधिकारी (घाटल)

इसके अलावा बाकी 3 नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

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