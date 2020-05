नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में केंद्र में दूसरी सरकार के एक साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है. इसके लिए बीजेपी आगामी दिनों में पूरे देश में 750 से अधिक वर्च्‍युअल रैलियों का आयोजन करेगी. राष्‍ट्रीय और राज्‍यों का नेतृत्‍व 1000 वर्च्‍युअल कॉन्‍फ्रेंस आयोजित करेगी. पार्टी सभी मंडलों में कोरोना वायरस संक्रमण काल के इस दौरा में फेस मास्‍क और सैनिटाइजर्स बांटेंगी. Also Read - ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी के पोस्टर्स, लिखा- 'गुमशुदा जन सेवक की तलाश...'

बीजेपी पीएम मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों बताते हुए तीन तलाक पर कानून बनाना, धारा 370 को हटना, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्‍य बनाना, अयोध्‍या में भव्‍य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्‍त करना, नागरिक कानून में संशोधन को उपलब्‍धि बताने जनता के बीच जाएगी. Also Read - देश भर में प्रवासी मजदूरों कि इस हालत के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार हैं : मायावती

बीजेपी कोरोना वैश्‍विक महामारी में पीएम की लॉकडाउन की घोषणा समेत अन्‍य कदमों को प्रभावी बताते हुए गरीब कल्‍याण के लिए आर्थिक पैकेज, जन सामान्‍य के लिए अलग प्रकार की योजनाओं समेत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पत्र से 10 करोड़ घरों तक पहुंचाएगी. Also Read - कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल, कमल नाथ बोले, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं?

इस संबंध में बीजेपी के राष्‍ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी की ओर से जारी एक जारी पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्‍व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई 2020 को पूरा होने जा रहा है. सिंह ने पत्र में पीएम मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों बताते हुए तीन तलाक पर कानून बनाना, धारा 370 को हटना, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्‍य बनाना, अयोध्‍या में भव्‍य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्‍त करना, नागरिक कानून में संशोधन को उपलब्‍धि बताते हुए रेखांकित किया है.

बीजेपी महासचिव ने कोरोना वैश्‍विक महामारी में पीएम की लॉकडाउन की घोषणा समेत अन्‍य कदमों को प्रभावी बताते हुए गरीब कल्‍याण के लिए आर्थिक पैकेज, जन सामान्‍य के लिए अलग प्रकार की योजनाओं समेत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को अहम बताया है.

बीजेपी महासचिव ने पत्र में बताया है कि राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के निर्देशानुसार मोदी सरकार-2 प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर वर्तमान परिस्‍थ‍ितियों को ध्‍यान में रखते हुए निम्‍न कार्यक्रम आयोजित होने की जानकारी दी है. ये हैं:-

व्‍यक्तिगत संपर्क

– बीजेपी के पत्र के मुताबि‍क, प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एक पत्र जिसमें आत्‍मनिर्भर भारत का संकल्‍प, विश्‍व कल्‍याण के लिए भारत की भूमिका व कोविड 19 के फैलने से बचाव के लिए सावधानियां व स्‍वस्‍थ रहने के लिए अच्‍छी आदतों को संकल्‍प के आह्वान को 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है.

पत्र वितरण करते समय कार्यकर्ता केवल दो के समूह में रहेंगे और कंटेनमेंट जोन और क्‍वारंटाइन सेंटर और सार्वजनिक स्‍थानों से बचें

– बीजेपी के मुताबि‍क, सभी मोर्चे प्रत्‍येक मंडल पर बड़े पैमाने पर योजना बना कर फेस कवर व सेनेटाइजर वितरण करने का

कार्य शुरू किया जाएगा.

– मोदी सरकार की 1 साल की मुख्‍य उपलब्धियां, आत्‍मनिर्भर भारत और कोविड19 से प्रभावी ढंग से लड़ने के संकल्‍प और

चरणबद्ध तरीके से 150 मीडिया सेंटरों में एक सप्‍ताह में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करें

– बीजेपी के पत्र के मुताबि‍क, स्‍थानीय एवं स्‍वदेश उत्‍पादों का उपयोग करने के लिए कार्यकर्ता संकल्‍प लेंगे

डिजिटल संपर्क

– बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष एफबी लाइव के जरिए संबोधन करेंगे

– प्रत्‍येक बूथ पर व्‍हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा. 27,28 और 29 मई को विशेष अभियान चलाएंगे, नए ग्रुप बनाना और पुराने को सक्र‍िय करना

– कमल संदेश के जरिए सरकार की उपलब्‍धियों का विशेष डिजिटल बुलेटिन और विशेष अंक प्रकाशित होगा

– लॉक डाउन के दौरान बीजेपी अलग अलग तरह के संवाद माध्‍यम का उपयोग करेगी और देश में हर जगह पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करने का काम करेगी

– सेवा और सामाजिक गतिविधियों के वीडियो बनाकर संवाद माध्‍यमों में अधिक से अधिक साझा करेंगे

BJP to hold over 750 virtual rallies across the nation, to mark the completion of 1 yr of PM Narendra Modi-led central govt. National and state leadership to hold at least 1000 virtual conference. The party will also distribute face cover & sanitiser in all mandals, among others. pic.twitter.com/HdIQxscoUA

— ANI (@ANI) May 25, 2020